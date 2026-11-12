Milano, sequestrata per 20 ore dal fidanzato: lui le resetta il telefono e le strappa il passaporto. La fuga e la chiamata alla cugina

La 29enne viveva con il compagno da appena due settimane. È riuscita a chiedere aiuto a una parente, che ha avvertito i carabinieri. L'uomo, un 28enne argentino, è fuggito ed è ancora irreperibile

Le ha resettato il cellulare e strappato il passaporto. Poi l’avrebbe picchiata e tenuta sequestrata in casa per venti ore. A Milano, nel quartiere Ortica, una donna di 29 anni è riuscita a scappare dal fidanzato dopo aver chiesto aiuto a una cugina. L’uomo, un 28enne argentino con precedenti, è fuggito all’arrivo dei carabinieri ed è ancora irreperibile. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per lesioni, maltrattamenti e sequestro di persona. La Procura ha attivato la procedura del Codice rosso.

Le violenze e le venti ore di sequestro

La donna, di origine peruviana e residente a Madrid, aveva iniziato a frequentare il 28enne tre mesi fa mentre si trovava a Milano per una visita a dei parenti. Da un paio di settimane i due convivevano in un residence nella zona Ortica. Secondo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri, l’ultima aggressione sarebbe cominciata quando il fidanzato aveva trovato sul suo cellulare alcuni contenuti che non gli erano piaciuti. «Iniziava ad aggredirmi con violenza», ha denunciato la giovane. L’uomo l’avrebbe picchiata e minacciata, impedendole di lasciare l’appartamento. Per ostacolare ogni tentativo di chiedere aiuto, le avrebbe anche resettato il cellulare e strappato il passaporto. La donna è rimasta così per circa venti ore, fino alla mattina di lunedì 9 novembre.

La chiamata alla cugina e la fuga del fidanzato

La 29enne è riuscita a contattare una cugina non appena il telefono è tornato utilizzabile. La parente ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Alla vista dei militari, il 28enne avrebbe trascinato via la compagna, per poi darsi alla fuga dal retro dell’edificio. La giovane è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere piazza Bottini, nei pressi della stazione di Lambrate, dove ha incontrato un familiare ed è stata soccorsa. Sul corpo aveva ancora i segni delle percosse. «Le violenze man mano aumentavano. Temevo seriamente per la mia incolumità», ha raccontato ai carabinieri.

In caserma, durante la valutazione del rischio di violenza, gli investigatori le hanno chiesto se pensasse che il fidanzato potesse ucciderla. La sua risposta è stata «sì». Sono ancora in corso le ricerche del 28enne.