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Napoli (Confapi) presenta Libro bianco sul Mezzogiorno: Sud cresce col Pnrr, ma cosa succederà dopo? – Il video

12 Novembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Il libro bianco nasce dal confronto e dall’ascolto, dal primo forum sul Mezzogiorno organizzato da Confapi all’Università della Calabria, partendo proprio da chi investe, da chi assume, da chi apre ogni mattina i propri uffici”. Lo ha detto Francesco Napoli, vicepresidente di Confapi con delega al Mezzogiorno, a margine del forum sul futuro delle piccole e medie imprese del Sud al Cnel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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