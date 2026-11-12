Napoli (Confapi) presenta Libro bianco sul Mezzogiorno: Sud cresce col Pnrr, ma cosa succederà dopo? – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Il libro bianco nasce dal confronto e dall’ascolto, dal primo forum sul Mezzogiorno organizzato da Confapi all’Università della Calabria, partendo proprio da chi investe, da chi assume, da chi apre ogni mattina i propri uffici”. Lo ha detto Francesco Napoli, vicepresidente di Confapi con delega al Mezzogiorno, a margine del forum sul futuro delle piccole e medie imprese del Sud al Cnel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev