Il social che dà i voti alle notizie: cos’è NFN, la scommessa italiana contro le fake news – L’intervista

Parla il fondatore 25enne Tommaso Pedrana: «C'è bisogno di uno spazio sicuro e certificato dove informarsi»

Durante il lockdown, mentre i social network diventavano per molti la sola finestra per guardare verso l’esterno, Tommaso Pedrana, oggi venticinquenne, ha fatto la scelta opposta: «Ho notato quanto io e i miei coetanei fossimo dipendenti dalle varie piattaforme social e mi sono preso un periodo di disintossicazione di circa un anno». Durante quella pausa, però, si è reso conto che la sua dieta informativa dipendeva in gran parte da ciò che leggeva sui social, strumenti ormai fondamentali per rimanere sintonizzati col mondo circostante e – allo stesso tempo – poco affidabili perché colmi di notizie fuorvianti e manipolate.

Da quell’intuizione è nata No Fake News (NFN), una start-up innovativa fondata nel gennaio 2025 che si definisce “un social network di nuova generazione incentrato sulla divulgazione di informazioni di qualità”. Pedrana la racconta così: «Esattamente come LinkedIn è pensato per il lavoro, volevamo creare una piattaforma che mettesse in contatto il mondo dell’informazione».

Come funziona NFN

L’idea è quella di non costringere gli utenti a scegliere tra la comodità dei social e le fonti affidabili. Per questo NFN riunisce in un’unica piattaforma contenuti di testate, blog e divulgatori, organizzandoli in due aree. La prima è la sezione News, dove gli utenti – come su un qualsiasi social – possono seguire testate e divulgatori accreditati e consultare i contenuti in tre tipologie di formati: caroselli, video e articoli completi. La seconda è La Piazza, dove la community condivide notizie, esprime opinioni e aggiunge contenuti propri, sempre con un riferimento chiaro all’attendibilità della fonte.

Ma c’è un’altra differenza rispetto alle piattaforme a cui siamo abituati: qui non è l’algoritmo a decidere autonomamente cosa mostrare. «A differenza dei social tradizionali, dove l’algoritmo tende a bombardare l’utente o a creare dinamiche caotiche, sulla nostra piattaforma l’utente seleziona le testate e i propri interessi, visualizzando i contenuti in modo ordinato e filtrabile anche per data», spiega Pedrana.

Tommaso Pedrana, fondatore di NFN

L’indice di attendibilità

Seguire le testate che preferiamo non basta però a capire se quello che leggiamo sia vero. Qui entra in gioco uno degli elementi centrali di NFN: un indice di attendibilità che accompagna le notizie e che, nelle intenzioni dei fondatori, dovrebbe aiutare gli utenti a orientarsi tra contenuti affidabili e informazioni prive di riscontri.

«Non valutiamo le opinioni o le indiscrezioni personali: quelle restano libere e non giudicabili». Per le notizie, invece, vengono presi in considerazione la coerenza tra titolo e contenuto, la registrazione della testata e la possibilità di verificare le fonti e i dati riportati. Oltre a un’analisi che mostra quanto il testo sia oggettivo e quanto, al contrario, frutto dell’interpretazione del giornalista. «L’obiettivo dichiarato è anche tutelare la reputazione delle testate che lavorano con rigore e, con un modello di revenue sharing, redistribuire valore all’ecosistema editoriale», conclude Pedrana.

L’etica resta in mani umane

L’intelligenza artificiale, spiega l’imprenditore, «ha un raggio d’azione circoscritto»: si occupa di categorizzare i contenuti e di generare le etichette descrittive, ma non assegna i punteggi, che dipendono da verifiche oggettive sui dati. A seguire il lavoro c’è sempre un team umano, che monitora i processi, assiste le testate accreditate e interviene direttamente in caso di criticità o anomalie. Per il futuro l’ambizione è chiara: «L’obiettivo è fare di NFN la piattaforma di riferimento per l’informazione», in un contesto in cui fake news, deepfake e contenuti generati dall’AI sono destinati a moltiplicarsi.