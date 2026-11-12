I due genitori indiani accusati di maltrattamenti perché vietavano alla figlia di vedere i connazionali

La storia da Ravenna: le dicevano «è per te e per il tuo futuro». Secondo il tribunale «il fatto non sussiste»

Un padre e una madre di origine indiana sono stati assolti dall’accusa di maltrattamenti a Ravenna. A denunciarli era stata la figlia. Perché le impedivano di avere amicizie maschili indiane e fidanzatini pakistani. La storia la racconta Libero, sostenendo che i genitori dicessero alla figlia che «è per te e per il tuo futuro». Secondo il tribunale «il fatto non sussiste». Visto che i due cercavano solo di dare un esistenza (occidentale) a una giovane di origini indiane che forse l’ha intesa diversamente.

La vicenda

Nel 2017 la ragazza è arrivata in Romagna insieme al fratello. Oggi è ospite di una struttura protetta nel Ravennate. I genitori le controllavano il cellulare e per 15 mesi l’hanno rimandata in India dopo aver conosciuto un coetaneo connazionale. La ragazza ha denunciato di essere stata picchiata con un ramo dopo brutti voti a scuola e una minaccia con mazza da cricket in mano da parte del padre. La ragazza si confida con un amico che la porta in commissariato. Ma in tribunale ha prevalso la linea della difesa. I genitori si sono opposti a quelle frequentazioni indo-pakistane non per sottomettere la figlia ma per paura che finisse legata a uomini imbevuti di una cultura maschilista.

In Emilia

Nella regione l’anno scorso almeno 58 donne hanno chiesto aiuto ai centri anti-violenza perché i familiari volevano imporre loro nozze forzate e rapporti coercitivi con uomini (quasi sempre del proprio Paese d’origine). Tra loro pakistane, bengalesi, irachene, iraniane, marocchine e indiane. La comunità indiana in Italia conta 160 mila persone. Il 40,6% è formato da donne. 26 mila sono minorenni.