Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca: almeno cinque persone colpite. Il sospetto barricato in un palazzo

I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’interno e all’esterno di una palestra nel quartiere di Logan Circle. Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite. Il ricercato si è asserragliato in un appartamento al settimo piano e avrebbe continuato a sparare contro gli agenti. Rafforzata la sicurezza attorno alla Casa Bianca

Almeno cinque persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco nel centro di Washington, a poco più di un chilometro dalla Casa Bianca. Uno dei colpiti è morto. La sparatoria è avvenuta nella mattinata di giovedì 12 novembre, intorno alle 8 ora locale (le 14 in Italia), nel quartiere di Logan Circle.

L’uomo sospettato della sparatoria si è barricato in un appartamento al settimo piano di un edificio residenziale, poco distante dal luogo della sparatoria. Da lì avrebbe sparato attraverso la porta contro gli agenti delle squadre speciali intervenuti per fermarlo. Prima di rifugiarsi nell’appartamento, l’uomo si sarebbe spostato in diverse zone del quartiere, appiccando intenzionalmente alcuni incendi. Proseguono le operazioni della polizia, che ha isolato l’area e ordinato ai residenti di rimanere in casa. Dopo la notizia della sparatoria, la Casa Bianca ha immediatamente rafforzato le misure di sicurezza intorno alla residenza presidenziale.

La sparatoria nella palestra di Logan Circle

Secondo quanto riferito dalla consigliera comunale Brooke Pinto, gli spari sarebbero stati esplosi all’interno e all’esterno della Vida Fitness, una palestra che si trova nei pressi dell’incrocio tra la 15ª strada e P Street Northwest. Con un messaggio sui social, seguito da un avviso ufficiale della polizia locale, Pinto ha invitato i residenti a evitare la zona, mentre la polizia ha chiesto a chi abita nei dintorni di rimanere in casa.

Shooting in the area of 15th and P Streets NW this morning. Please avoid the Logan Circle area as MPD responds. Will share more details as they are confirmed. — Councilmember Brooke Pinto (@CMBrookePinto) November 12, 2026

La caccia al sospettato e il rafforzamento della sicurezza

La caccia al responsabile della sparatoria si è concentrata su un edificio residenziale di Logan Circle, dove il sospettato si sarebbe barricato al settimo piano. A riferirlo è NBC Washington, che cita una fonte delle forze dell’ordine federali. Secondo i media americani, si sarebbero sentiti diversi spari dall’interno dell’appartamento in cui si è rifugiato l’uomo contro la polizia. Gli agenti hanno ordinato ai residenti dell’isolato 1500 di 15th Street Northwest di rimanere in casa e di rimanere lontani dalle finestre, mentre sul posto sono intervenute le squadre speciali, insieme agli agenti dell’FBI e dell’ATF. Al momento non risulta che il sospettato sia stato arrestato.

Diverse strade del quartiere sono state chiuse al traffico e alcune scuole della zona sono state messe in lockdown per precauzione. Anche la polizia dei trasporti ha rafforzato i controlli nelle stazioni della metropolitana vicine. Intanto, la sicurezza è stata aumentata anche attorno alla Casa Bianca, distante poco più di un chilometro dal luogo della sparatoria. Al momento non risultano elementi che colleghino l’accaduto alla residenza presidenziale.



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