Addio a Toni Capuozzo: morto a 77 anni l’inviato di guerra, punta del giornalismo televisivo

Ne dà notizia Mediaset, dove il giornalista ha lavorato per anni. Era malato di tumore, l'annuncio della malattia nemmeno un mese fa

Il giornalismo italiano perde una delle sue firme più autorevoli e riconoscibili. Si è spento all’età di 77 anni Toni Capuozzo, storico inviato di guerra e volto simbolo dell’informazione televisiva. La scomparsa arriva a pochi giorni di distanza dal momento in cui lo stesso cronista aveva scelto di rompere il riserbo sulla propria salute, rendendo pubblica la diagnosi di un tumore e promettendo con la consueta schiettezza di «provare ad affrontarlo».

Cronista di razza, appartenente a quella scuola di giornalismo sul campo fatta di chi «consuma la suola delle scarpe», Capuozzo è stato fin dai primi anni Novanta un pilastro del gruppo Mediaset, attraversando le redazioni di Tg5, Tg4 e Studio Aperto. Nella sua lunga carriera ha raccontato in prima linea i più drammatici teatri di conflitto internazionale, portando nelle case degli italiani il peso e la complessità della guerra attraverso una scrittura asciutta e una voce inconfondibile.

Dalle radici friulane agli esordi nella carta stampata

Nato a Palmanova (in provincia di Udine) il 7 dicembre 1948, Antonio “Toni” Capuozzo era cresciuto in Friuli Venezia Giulia. Dopo gli studi classici si era trasferito a Trento, dove aveva conseguito la laurea in Sociologia: gli anni universitari segnarono l’inizio del suo impegno politico — prima nel Partito Comunista Italiano, poi in Lotta Continua — e della sua vocazione per il racconto dei fatti.

Il debutto vero e proprio nel mestiere avvenne nel 1979 sulle colonne del quotidiano Lotta Continua, dove iniziò a occuparsi delle complesse crisi politiche del Sud America. Da quella prima esperienza sul campo prese il via un percorso professionale che lo portò ben presto a collaborare con il quotidiano Reporter e con il settimanale Panorama, prima del grande approdo televisivo.

L’approdo a Mediaset e i conflitti in prima linea

Con l’inizio degli anni Novanta, il volto e la firma di Capuozzo diventano un punto di riferimento delle reti Mediaset. A partire dal 1992 segue da inviato i teatri di guerra più sanguinosi: dalla Somalia all’Afghanistan, dal Medio Oriente fino alla ex Jugoslavia. Proprio all’inizio dell’assedio di Sarajevo si consumò una delle pagine umane più intense della sua vita, da lui stesso raccontata di recente negli studi di Verissimo: riuscì a salvare il piccolo Kemal, un bimbo di appena otto mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo. Capuozzo lo nascose sotto il proprio giubbotto antiproiettile portandolo in Italia, dove lo crebbe in famiglia per cinque anni prima di riaccompagnarlo nella sua città al termine della guerra. Anni dopo, nel 2004, durante il conflitto in Iraq, visse un altro momento drammatico venendo sequestrato insieme alla troupe del Tg5 dalle milizie paramilitari mahdiste nei pressi di Najaf.

Da “Terra!” agli speciali sui grandi protagonisti della storia

Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, dal 2000 al 2017 è stato autore e conduttore di Terra!, storico programma di approfondimento giornalistico in onda prima su Canale 5 e poi su Rete4. Parallelamente all’attività quotidiana, ha firmato numerosi reportage e speciali dedicati agli snodi cruciali della storia contemporanea: nel 2021 ha realizzato Il sogno di una cosa (per il centenario della nascita del Pci), mentre nel 2022 è tornato sui luoghi del conflitto balcanico con 1992-2022 – Ritorno all’inferno.

Negli ultimi anni è stato il narratore scelto da Mediaset per i grandi eventi e gli addii solenni: il 12 giugno 2023 raccontò a reti unificate la scomparsa di Silvio Berlusconi — curandone poi gli speciali commemorativi negli anniversari del 2024, 2025 e 2026 — e il 21 aprile 2025 firmò lo speciale dedicato alla morte di papa Francesco. Più di recente, dal 30 agosto 2026, aveva condotto su Rete4 il ciclo Giganti – I protagonisti, quattro serate monografiche su Giovanni Paolo II, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo da Vinci.

La scrittura, il teatro e il legame con il Friuli

Accanto al giornalismo televisivo, Capuozzo ha coltivato per tutta la vita la passione per i libri e il palcoscenico. Nel 2009 portò in scena insieme a Mauro Corona lo spettacolo Tre uomini di parola, devolvendo i proventi alla costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan. Nelle pagine dei suoi numerosi volumi ha saputo fissare sulla carta il dolore e l’orrore visti da vicino, restando sempre profondamente legato al suo Friuli — la terra dove si era formato prima di diventare, per tutti, semplicemente Toni Capuozzo.