Vago di Lavagno, dopo la villetta persa all’asta anche il furto in casa: derubata una famiglia

Martedì sera la famiglia Taverna era uscita per festeggiare il compleanno di uno dei figli. Al rientro ha trovato la casa a soqquadro: spariti gioielli, collane della nonna, orologi e profumi. A settembre la coppia aveva già perso all’asta la villetta pagata in parte, dopo la liquidazione giudiziale dell’impresa costruttrice

Erano usciti per festeggiare il compleanno di uno dei due figli, ma quando sono tornati a casa hanno trovato le camere da letto e il soggiorno a soqquadro, con cassetti e armadi aperti e i vestiti a terra. Un’altra disavventura per la famiglia di Gianluca Taverna ed Enrica Pruneri, residenti a Vago di Lavagno, in provincia di Verona, diventati noti nella zona per aver perso all’asta la propria villetta lo scorso 24 settembre, nell’ambito di una vicenda che aveva coinvolto anche altre famiglie. In quell’occasione i coniugi avevano lanciato un appello: «Stiamo cercando disperatamente un’altra abitazione ma è difficile. Siamo rovinati, non ce la facciamo più. Chiediamo aiuto ai ministri, alla Regione, a tutte le istituzioni che vorranno darci una mano. Non lasciateci da soli». Poi, a distanza di neanche due mesi, nella sera di martedì 10 novembre, il furto, che la coppia ha prontamente denunciato ai carabinieri di Pescantina. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati dal giardino e avrebbero raggiunto il balcone al primo piano. Da lì, poi, avrebbero forzato una delle finestre che si affaccia sul soggiorno.

Le dichiarazioni di Gianluca Taverna dopo il furto subito

Intervistato dal Corriere del Veneto, Taverna ha ricostruito la vicenda: «Quando siamo rientrati martedì attorno alle 21,40 non riuscivamo ad aprire la porta d’ingresso. Abbiamo chiamato un vicino di casa che ci ha aiutato. L’avevano bloccata i ladri. Quando siamo entrati abbiamo visto la casa sottosopra». Immediatamente è sopraggiunta la disperazione: «Ci stanno disintegrando. Ci hanno portato via i gioielli che hanno regalato ai nostri figli di 2 e 6 anni per i loro battesimi, alcune collane di mia moglie che erano della nonna e che avevano quindi un valore affettivo, una collezione di 20 profumi da 2mila euro, orologi e un borsone da calcio», ha aggiunto l’uomo.

Perché la villetta era finita all’asta

Per la famiglia Taverna i guai erano iniziati nel 2021, quando avevano deciso di acquistare una villetta in costruzione del Residence Europa a Vago di Lavagno, versando più di 150mila euro per l’avanzamento dei lavori, che sono infine terminati nell’estate del 2025. Poco prima del rogito, però, l’impresa è entrata in liquidazione giudiziale e la casa è finita all’asta. A quel punto, per non perdere la casa, i Taverna avrebbero dovuto partecipare alla gara e ricomprarla. A settembre, però, un’altra impresa si è aggiudicata la villetta per 289mila euro.