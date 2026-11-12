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Milano, venerdì sciopero dei mezzi Atm: le fasce garantite e i motivi della protesta

12 Novembre 2026 - 14:14 Costanza Saporito
Atm sciopero dei mezzi venerdì 13 novembre
Servizio regolare solo fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. I sindacati protestano contro la privatizzazione e chiedono 150 euro netti in più in busta paga
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Domani, venerdì 13 novembre, il servizio delle linee Atm potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino a fine giornata. I sindacati del trasporto pubblico Al Cobas e Confial hanno infatti proclamato uno sciopero. Al di fuori di questi intervalli, le corse sono invece regolarmente assicurate.

Le ragioni dello sciopero

Manifestano contro la «liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione e qualsiasi ipotesi di gara d’appalto per i servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm». I sindacati chiedono anche un incremento economico di 150 euro netti, la conversione dei contratti da part time a full time, garanzie sulla fruizione delle ferie e dei permessi parentali, oltre a una rimodulazione dei turni per i lavoratori anziani o con mansioni multiple. Al centro delle rivendicazioni, inoltre, l’igiene dei mezzi, la fornitura del vestiario, il distanziamento a tutela dei conducenti di superficie e misure di contrasto alle aggressioni.

L’adesione agli scioperi Confial e Cobas

L’impatto reale dello sciopero dipenderà dall’adesione dei dipendenti. Gli ultimi scioperi proclamati da queste sigle sindacali hanno ottenuto un’adesione del personale pari al 12,5% (Al Cobas) e al 15,3% (Confial). Per rimanere aggiornati sull’agitazione, è possibile consultare il sito e le pagine social di Atm.

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