Guerra Ucraina, Kallas: Kushner finalmente ammette che servono europei al tavolo negoziale – Il video

(Agenzia Vista) Dublino, 13 novembre 2026 “Buongiorno. Dunque, oggi abbiamo il Consiglio europeo informale e, come primo punto, discuteremo di intelligenza artificiale. O meglio, del lato oscuro dell'intelligenza artificiale. Ne vediamo già gli effetti sul campo di battaglia in Ucraina, dove vengono impiegati droni dotati di intelligenza artificiale, addestrati a individuare e colpire chiunque. Ciò è chiaramente in contrasto con il diritto internazionale, che vieta l'uccisione di civili. Affronteremo dunque il tema dell'Ai e, successivamente, discuteremo della situazione tra Russia e Ucraina. È emerso che Jared Kushner ha finalmente riconosciuto – confermando quanto sostenevo già un anno e mezzo fa, che, per qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina, è indispensabile il coinvolgimento degli europei. È per questo che gli europei devono sedere al tavolo negoziale; mi auguro, tuttavia, che la nostra presenza non sia puramente formale, ma che siamo in grado di influenzare concretamente l'esito dei negoziati. L'aspetto fondamentale è attenersi alla sequenza concordata: prima un cessate il fuoco, poi un accordo di pace e, in seguito, ogni altra discussione. È inoltre essenziale che, di fronte alle richieste massimaliste avanzate dalla Russia, anche noi manteniamo ferme le nostre posizioni, partendo da quelle come base per il negoziato. Abbiamo definito questo approccio insieme ai ministri degli Esteri europei; si tratta di un punto di partenza su cui lavorare. Ma, ribadisco, la priorità assoluta è il cessate il fuoco. Qualsiasi altra riflessione sull'architettura di sicurezza europea rischierebbe solo di distogliere l'attenzione dall'esigenza primaria di un cessate il fuoco, condizione necessaria per verificare se la Russia sia realmente intenzionata a raggiungere la pace”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, arrivando al vertice della Comunità politica europea a Dublino. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev