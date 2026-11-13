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Kallas sul negoziatore europeo: La Russia non vuole nessuno di forte dall’altra parte del tavolo – Il video

13 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Dublino, 13 novembre 2026 “Noi abbiamo delle istituzioni in essere, quindi non possiamo semplicemente mandare una persona che non ha alcun ruolo istituzionale, come stanno facendo gli americani. Non dovremmo copiare gli stessi schemi, ed è per questo che ne stiamo discutendo”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas, al suo arrivo a Dublino, parlando di chi dovrebbe rappresentare l’Europa nei negoziati sull’Ucraina. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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