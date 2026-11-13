Kallas: Rappresento io l'Ue su politica estera e sicurezza, anche se la Russia non mi vuole – Il video

(Agenzia Vista) Dublino, 13 novembre 2026 “Ebbene, tutti gli Stati membri hanno concordato che sia io a rappresentare l'Europa nelle politiche estere e di sicurezza; la decisione risale al 2024, quando è emerso chiaramente che le cose sarebbero andate così. So che i russi non mi vorrebbero, ma d'altronde, abbiamo forse voce in capitolo su chi rappresenti la Russia? No, non ce l'abbiamo. Dobbiamo poter contare su una squadra solida e io sono pronto a svolgere questo lavoro insieme ai Ministri degli Esteri. Ci riuniamo ogni mese; esistono già dei meccanismi consolidati e, francamente, credo che i leader abbiano già fin troppe questioni di cui occuparsi. Dovremmo sfruttare maggiormente i ministri degli Esteri e questo specifico formato per condurre i negoziati: si parte definendo le richieste massime, per poi confrontarsi e stabilire quale sia la posizione di ripiego, ovvero su quali punti si possa giungere a un compromesso. Naturalmente, sono vincolato alle posizioni espresse dagli Stati membri; non rappresento me stesso, bensì 27 Paesi, come ho fatto del resto negli ultimi due anni”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, arrivando al vertice della Comunità politica europea a Dublino. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev