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Mamdani su crollo edificio a Brooklyn: 8 newyorkesi morti, serve indagine approfondita – Il video

13 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 12 novembre 2026 “Otto dei nostri concittadini newyorkesi, sei adulti e due bambini, sono morti a seguito del crollo di un edificio di tre piani qui al 1321 di Flatbush Avenue. Altre 18 persone sono rimaste ferite: 14 civili e 4 vigili del fuoco”. Lo ha detto il sindaco di New York Zohran Mamdani sul luogo del crollo avvenuto l’11 novembre a Flatbush, nel quartiere di Brooklyn. Courtesy: Zohran Mamdani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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