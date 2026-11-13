Manovra, Agnelli (Confimi Industria): Continuando a resistere moriremo noi imprese e cittadini – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “È vero che c’è la legge di stabilità che ci impedisce di spendere, ma se anche sforassimo un attimo, come nei momenti di guerra o come abbiamo fatto con la pandemia, non sarebbe male per salvare il nostro Paese, che oggi è in ginocchio”. Lo ha detto Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, al termine del tavolo di confronto tra il governo e le parti sociali sulla legge di Bilancio 2027, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev