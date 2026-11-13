Ultime notizie BolletteMicrosoftSicurezza informaticaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Agnelli (Confimi Industria): Continuando a resistere moriremo noi imprese e cittadini – Il video

13 Novembre 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “È vero che c’è la legge di stabilità che ci impedisce di spendere, ma se anche sforassimo un attimo, come nei momenti di guerra o come abbiamo fatto con la pandemia, non sarebbe male per salvare il nostro Paese, che oggi è in ginocchio”. Lo ha detto Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, al termine del tavolo di confronto tra il governo e le parti sociali sulla legge di Bilancio 2027, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte al Quirinale: «È capace di tutto»

2.

Doggy bag, la Lega vuole rendere un diritto portare a casa gli avanzi del ristorante

3.

Allarmi bomba, è scontro sui tagli alla cybersicurezza. Meloni a Conte: «Se voi avete fatto bene, perché oggi siamo messi così?»

4.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

5.

Allarmi bomba, le ricette di Futuro Nazionale a Meloni: «Falsi riconosciuti in 10 minuti», scudo per i presidi e pene più severe