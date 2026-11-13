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Manovra, Bocognani (Ance) dopo tavolo con Governo: Imprese aspettano 1,8 miliardi per caro materiali – Il video

13 Novembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “Come costruttori abbiamo sottolineato due temi. Uno è il caro materiali nei cantieri, perché le imprese aspettano pagamenti per un miliardo e 800 milioni”. Lo ha detto Romain Bocognani, direttore generale dell’Ance, al termine del tavolo di confronto tra il governo e le parti sociali sulla legge di Bilancio 2027, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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