Manovra, Bocognani (Ance) dopo tavolo con Governo: Imprese aspettano 1,8 miliardi per caro materiali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “Come costruttori abbiamo sottolineato due temi. Uno è il caro materiali nei cantieri, perché le imprese aspettano pagamenti per un miliardo e 800 milioni”. Lo ha detto Romain Bocognani, direttore generale dell’Ance, al termine del tavolo di confronto tra il governo e le parti sociali sulla legge di Bilancio 2027, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev