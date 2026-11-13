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Manovra, Spaziani Testa (Confedilizia) dopo tavolo con Governo: Apprezzata la parte sull’immobiliare – Il video

13 Novembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “Abbiamo ascoltato dal ministro Giorgetti la posizione sulla manovra che aveva espresso ieri nell’audizione parlamentare, cioè l’intoccabilità dei saldi. Anche noi, come tutti, abbiamo fatto le nostre proposte, ma soprattutto come Confedilizia abbiamo apprezzato la parte sull’immobiliare”. Lo ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, al termine del tavolo di confronto tra il governo e le parti sociali sulla legge di Bilancio 2027, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Secondo Spaziani Testa, la manovra riconosce alla proprietà edilizia il ruolo di volano per gli affitti abitativi e commerciali e per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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