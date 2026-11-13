Massetti (Confartigianato) dopo il tavolo sulla manovra: Sul costo dell’energia situazione tragica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “Sono convinto che le leggi non siano intoccabili, vanno adeguate ai tempi e alle necessità delle imprese”. Lo ha detto Eugenio Massetti, vicepresidente vicario di Confartigianato, al termine del tavolo di confronto tra il Governo e le parti sociali sulla legge di Bilancio 2027, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev