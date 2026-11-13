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Mattarella riceve Kimi Antonelli al Quirinale, il pilota di F1 chiede: Verrà a vedere qualche Gp? – Il video

13 Novembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli, accompagnato dalla famiglia. Durante l’incontro, un cordiale scambio di battute sulla vita in pista. “Quando uscite è una liberazione togliere il casco”, ha osservato il Capo dello Stato. “Conta che in una gara perdiamo in media un paio di chili”, ha risposto Antonelli, spiegando che la tuta deve essere ignifuga e resistere al fuoco, ed è quindi inevitabilmente calda. “Alla fine cerchi di allenarti per essere il più pronto possibile. Soprattutto quando fa caldo, dopo la sessione ti butti nella vasca con l’acqua fredda, così ti rinfreschi un po’”. Il pilota ha spiegato anche le differenze con il kart, dove si è più all’aperto, e con la Formula 2, dove le gare sono più brevi e quindi meno faticose: “In F1 una gara dura in media un’ora e mezza”. “Seguo ogni tanto, quando posso”, ha detto Mattarella. Poi l’invito del campione: “Lei verrà a qualche gara il prossimo anno? Sarebbe bello averla”. Il Presidente ha ricordato che l’ultima volta è stato a Monza diversi anni fa e che gli spostamenti sono sempre più complicati, ma ha aggiunto: “Mi attrae molto adesso. Questa condizione nuova mi sollecita molto”. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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