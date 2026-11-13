Mattarella: L'Unione Europea una scelta coraggiosa e lungimirante – Il video

(Agenzia Vista) Vicenza, 13 novembre 2026 "Statisti illuminati, dopo le lacerazioni e gli orrori della seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizioni, hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante di porre insieme il futuro dei popoli europei, ma questa scelta aveva una base molto forte, una dimensione è quella che stiamo trattando questa mattina, con la mostra che raccoglie questa espressione di grandissima profondità artistica che ha legato insieme artisti tedeschi e artisti italiani". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Olimpico di Vicenza dopo aver visitato la mostra "Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev