Scontro tra una petroliera e una nave da crociera vicino a New Orleans, a bordo 129 persone – Il video

Diverse persone sono state già salvate dalla nave ormeggiata sul fiume Mississippi. Mentre continuano le operazioni di soccorso per recuperare passeggeri e personale di bordo. Ancora da chiarire cosa sia successo prima della collisione

Una petroliera della Atlantic Asphalt si è scontrata con il battello American Heritage, della compagnia American Cruise Lines. L’imbarcazione da crociera fluviale era ormeggiata sul Mississippi, all’altezza del 1350 di Port of New Orleans Place. Secondo il Port of New Orleans, l’impatto è avvenuto venerdì intorno alle 12:30 ora locale, circa due ore dopo l’attracco del battello, arrivato per far scendere i passeggeri. A bordo c’erano circa 129 passeggeri, oltre all’equipaggio. Fonti citate da ABC News riferiscono che la petroliera ha colpito la nave di fianco e con forza. Il battello si sarebbe ribaltato e starebbe affondando, con operazioni di salvataggio in corso direttamente in acqua.

L’ufficio della sindaca di New Orleans, Helena Moreno, ha fatto sapere che più persone sono state tratte in salvo e che le ricerche proseguono. Sul posto lavorano i vigili del fuoco e la polizia di New Orleans, insieme alla Guardia costiera degli Stati Uniti. Secondo Port NOLA, i passeggeri vengono accompagnati all’interno dell’edificio amministrativo del porto. American Cruise Lines ha dichiarato: «Siamo in stretto coordinamento con la Guardia costiera e con le autorità locali. Ospiti ed equipaggio sono stati evacuati e siamo profondamente preoccupati per tutti i coinvolti».

La Guardia costiera ha disposto la chiusura del fiume a tutto il traffico navale tra i miglia 93 e 96, mentre i soccorritori valutano la situazione e portano avanti le operazioni. Il governatore della Louisiana, Jeff Landry, ha scritto sui social: «Siamo a conoscenza dell’incidente sul Mississippi e siamo in stretto contatto con i funzionari locali e le forze dell’ordine».