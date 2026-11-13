Ultime notizie BolletteMicrosoftSicurezza informaticaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Standing ovation per Mattarella al Teatro Olimpico di Vicenza – Il video

13 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Vicenza, 13 novembre 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation e da un caloroso applauso al Teatro Olimpico di Vicenza. La visita a Vicenza è legata all'inaugurazione della mostra "Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer" in Basilica Palladiana, un evento che dà il via alla trilogia "Ispirazione Europa". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte al Quirinale: «È capace di tutto»

2.

Doggy bag, la Lega vuole rendere un diritto portare a casa gli avanzi del ristorante

3.

Allarmi bomba, è scontro sui tagli alla cybersicurezza. Meloni a Conte: «Se voi avete fatto bene, perché oggi siamo messi così?»

4.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

5.

Allarmi bomba, le ricette di Futuro Nazionale a Meloni: «Falsi riconosciuti in 10 minuti», scudo per i presidi e pene più severe