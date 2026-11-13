Standing ovation per Mattarella al Teatro Olimpico di Vicenza – Il video

(Agenzia Vista) Vicenza, 13 novembre 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation e da un caloroso applauso al Teatro Olimpico di Vicenza. La visita a Vicenza è legata all'inaugurazione della mostra "Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer" in Basilica Palladiana, un evento che dà il via alla trilogia "Ispirazione Europa". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev