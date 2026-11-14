Guerra Ucraina, Tajani: Europa parli con una voce sola al negoziato – Il video

(Agenzia Vista) Forlì, 13 novembre 2026 Io credo che l'Europa debba parlare con una voce sola e debba decidere, prima che si avvii una fase nuova del confronto tra le parti, perché ci sia un portavoce dell'Europa che tenga conto magari anche della presenza di Paesi che non sono parte dell'Unione europea". Così il vicepremier e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani a Forlì, in salone comunale per parlare di coesione ed economia sociale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev