Sedicenne colpisce il padre alla testa con un martello, l’aggressione nel sonno: l’uomo è in prognosi riservata

È accaduto nella notte a Racale, nel Leccese: il 53enne è in gravi condizioni. L'adolescente, che avrebbe problemi psichici, si trova in ospedale per una consulenza psichiatrica

Un 16enne affetto da disabilità psichica ha colpito il padre alla testa con un martello mentre l’uomo, di 53 anni, stava dormendo in camera da letto assieme alla moglie. È stata la donna a dare l’allarme ai carabinieri. È accaduto la notte scorsa a Racale, in Salento. L’uomo è stato condotto al Vito Fazzi di Lecce in gravissime condizioni. Il 16enne si trova in ospedale, a Scorrano, per una consulenza psichiatrica.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Racale, coordinati dalla procura dei minori di Lecce. In paese – scrive la Repubblica – le tensioni tra padre e figlio erano note da tempo e si sta cercando di capire quale movente abbia potuto indurre il ragazzo a compiere un gesto così violento.