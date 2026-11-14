Ultime notizie BolletteLegge di bilancioMicrosoftUcraina
ATTUALITÀGiovaniInchiesteLeccePuglia

Sedicenne colpisce il padre alla testa con un martello, l’aggressione nel sonno: l’uomo è in prognosi riservata

14 Novembre 2026 - 10:45 Alba Romano
ambulanza
È accaduto nella notte a Racale, nel Leccese: il 53enne è in gravi condizioni. L'adolescente, che avrebbe problemi psichici, si trova in ospedale per una consulenza psichiatrica
Google Preferred Site

Un 16enne affetto da disabilità psichica ha colpito il padre alla testa con un martello mentre l’uomo, di 53 anni, stava dormendo in camera da letto assieme alla moglie. È stata la donna a dare l’allarme ai carabinieri. È accaduto la notte scorsa a Racale, in Salento. L’uomo è stato condotto al Vito Fazzi di Lecce in gravissime condizioni. Il 16enne si trova in ospedale, a Scorrano, per una consulenza psichiatrica.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Racale, coordinati dalla procura dei minori di Lecce. In paese – scrive la Repubblica – le tensioni tra padre e figlio erano note da tempo e si sta cercando di capire quale movente abbia potuto indurre il ragazzo a compiere un gesto così violento.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, mossa a sorpresa degli zii di Chiara Poggi: stanno valutando se costituirsi parte civile contro Andrea Sempio

2.

Famiglia nel bosco: respinto il ricorso dei genitori, i bambini restano in casa famiglia con rientri graduali

3.

Festeggia il passaporto del cane con un video, lo denunciano dalla Asl. E il giudice gli dà ragione

4.

Il blackout Microsoft frena anche gli aerei: tilt nelle comunicazioni, Eurocontrol «raggiungibile solo al telefono»

5.

Avvelenate con la ricina, gli ultimi post di Sara su TikTok secondo la Procura potrebbero essere spie della relazione extraconiugale del padre