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Schlein: Non cancelleremo tutto ciò che ha fatto il Governo Meloni – Il video

14 Novembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2026 "Non avremo bisogno di cambiare tutto di quello che ha fatto questo governo, solo perché l’ha fatto questo governo. Bisogna tenere quello che funziona e quello che non funziona bisogna riscriverlo insieme". Lo afferma la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, ospite del Forum della piccola impresa di Confindustria in corso a Roma. Confindustria – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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