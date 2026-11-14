Schlein: Non cancelleremo tutto ciò che ha fatto il Governo Meloni – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2026 "Non avremo bisogno di cambiare tutto di quello che ha fatto questo governo, solo perché l’ha fatto questo governo. Bisogna tenere quello che funziona e quello che non funziona bisogna riscriverlo insieme". Lo afferma la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, ospite del Forum della piccola impresa di Confindustria in corso a Roma. Confindustria – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev