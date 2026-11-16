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Parte da piazza Montecitorio “Borghi in carrozza”, viaggio in 40 borghi per un turismo accessibile – Il video

16 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 È partito da piazza Montecitorio “Borghi in carrozza. Sulla strada della gentilezza”, il progetto del Movimento Italiano per la Gentilezza che toccherà 40 borghi in 20 regioni italiane per promuovere inclusione, accessibilità e valorizzazione dei territori. L’iniziativa, patrocinata dalla Camera dei deputati, si è svolta in occasione della Giornata mondiale della gentilezza. Protagonisti Danilo Ragona e Luca Paiardi, ideatori di “Viaggiatori in carrozza”. All’evento ha partecipato il deputato Roberto Traversi, segretario di Presidenza della Camera. Durante le celebrazioni è stato presentato anche il primo dossier sul turismo accessibile, realizzato dall’Osservatorio italiano della gentilezza e dei comportamenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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