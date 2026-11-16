Rubio emozionato sul palco presentato dalla figlia: Prima li portavo io, ora sono loro a presentarmi – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 13 novembre 2026 “Sono orgogliosa, grata e fortunata di poterlo chiamare papà. Senza ulteriori indugi, accogliete il 72esimo segretario di Stato degli Stati Uniti, mio padre, Marco Rubio”. Con queste parole la figlia Daniella ha presentato il segretario di Stato americano alla National Lawyers Convention della Federalist Society, l’associazione dei giuristi conservatori americani, a Washington. Courtesy: Federalist Society Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev