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Sánchez: Blindiamo nella Costituzione rivalutazione pensioni e il diritto delle donne ad abortire – Il video

16 Novembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Alcorcón, Spagna, 15 novembre 2026 “Il primo impegno: blindiamo nella Costituzione la rivalutazione delle pensioni e il diritto delle donne ad abortire”. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez durante un comizio ad Alcorcón, nella Comunità di Madrid. Il secondo impegno riguarda i congedi parentali: oggi in Spagna, ha ricordato Sánchez, chi ha un figlio o una figlia sotto gli otto anni ha diritto a un permesso, ma senza retribuzione. Courtesy: Psoe Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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