(Agenzia Vista) Washington, 16 novembre 2026 “Abbiamo attrezzature vecchie, guaste, alcune di 55 anni. Mi dispiace dare la colpa, ma l’amministrazione Biden ha collegato molto rame alla fibra ottica. E il rame, se sapete qualcosa di ingegneria elettrica, non si può collegare alla fibra. Così sono stati sprecati molti soldi”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev