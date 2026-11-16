Trump: Non mi dispiacerebbe affatto vedere Jensen Huang di nuovo alla guida di Nvidia – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 16 novembre 2026 “Non mi dispiacerebbe, non mi dispiacerebbe affatto”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca, rispondendo a una domanda sul futuro di Huang alla guida dell’azienda. “Mi piace. Avevo fatto il nome di Tim Cook, ma direi che con il reinsediamento di Jensen può imparare una grande lezione. Immagino che forse una lezione sia più importante di un’altra”, ha aggiunto Trump. “Ma non mi dispiacerebbe affatto vederlo”. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev