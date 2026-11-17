Nel tentativo di liberarsi ha strappato i cavi bloccando la cabina in una palazzina di Bolzano. Per estrarlo i soccorritori hanno usato una smerigliatrice

Un tentativo di furto finito nel peggiore dei modi per un ladro decisamente maldestro. Dopo aver sottratto alcuni vestiti da una lavanderia a gettone, un uomo è rimasto intrappolato nell’ascensore del palazzo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Una vicenda dai contorni quasi paradossali, se non fosse per i danni provocati, che supererebbero i 50mila euro.

Il furto nella lavanderia

L’episodio è avvenuto a Bolzano. Erano circa le 22.45 di giovedì 12 novembre quando il custode dello stabile, ha ricevuto – scrive il Corriere della Sera – la segnalazione di due giovani che denunciavano la scomparsa dei propri vestiti dalla lavanderia a gettone situata al piano -2. «Ho chiamato la polizia e abbiamo iniziato a cercare di capire dove fosse finito il ladro», ha raccontato. Poco dopo è stata ritrovata la borsa con i vestiti, restituita ai legittimi proprietari. A quel punto gli agenti hanno lasciato lo stabile.

La fuga interrotta e i cavi strappati nell’ascensore

Ma il custode, che in passato ha prestato servizio come poliziotto, ha continuato a insospettirsi, soprattutto perché dalle verifiche non risultava che l’uomo avesse lasciato l’edificio. Passando vicino all’ascensore, ha sentito una voce chiedere aiuto. Il ladro era rimasto intrappolato all’interno della cabina.

Sono quindi intervenuti nuovamente la polizia, i Vigili del Fuoco e i tecnici di Otis, la società che gestisce gli ascensori. Nel tentativo di liberarsi, il trentenne aveva danneggiato la pulsantiera, strappando i cavi elettrici. Il sistema di sicurezza si era così attivato, bloccando l’ascensore nel vano sottostante il piano -2.

Il taglio del soffitto della cabina e i danni da oltre 50mila euro

L’ipotesi iniziale era quella di aprire un varco nel muro, ma l’operazione avrebbe comportato seri rischi per la presenza dei quadri elettrici. Per evitare possibili folgorazioni, i Vigili del Fuoco hanno quindi dovuto intervenire direttamente sulla cabina, tagliandone il soffitto con una smerigliatrice per raggiungere e liberare l’uomo. Che ora dovrà rispondere delle accuse di tentato «furto» e «danneggiamento». Il conto della sua bravata, intanto, supera i 50mila euro.

Foto copertina: PEXELS/ERIK MCLEAN