(Agenzia Vista) Londra, 17 novembre 2026 “Lo dico chiaramente: la Gran Bretagna ha perso più di quanto ci abbia guadagnato con la Brexit. I prezzi sono aumentati, per le aziende è diventato più difficile fare affari e abbiamo perso collaborazione e controllo sull’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il primo ministro britannico Andy Burnham. Courtesy: Andy Burnham Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev