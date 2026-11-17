Donzelli sul condono in Campania: Non è generalizzato, riguarda chi fu beffato ai tempi di Bassolino – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2026 “Non si tratta di un condono generalizzato, si tratta di una questione molto annosa in Campania, creata a suo tempo da Bassolino”. Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in un punto stampa davanti alla sede del partito in via della Scrofa, a Roma, a proposito dell’emendamento sul condono edilizio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev