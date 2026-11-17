(Agenzia Vista) Copenaghen, 17 novembre 2026 “Oggi è una giornata fondamentale per l’Europa. Insieme a diversi altri Paesi, tra poco a Vienna, dove mi sto recando ora, potremo presentare i nostri piani per un centro di rimpatrio al di fuori dell’Europa”. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen in un video pubblicato sui social. Il centro, ha spiegato, riguarderà gli stranieri che sono arrivati senza titolo legale per restare e che non rimarranno in futuro. “Dobbiamo avere noi stessi il controllo su chi arriva qui e sui nostri confini, e naturalmente dobbiamo aiutare le persone in fuga che hanno un reale bisogno di protezione”, ha aggiunto. Il progetto sarà presentato insieme a Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi: “Si tratta prima di tutto di proteggere la Danimarca, l’Europa e i confini europei e, naturalmente, di aiutare chi ha davvero bisogno di protezione”. Courtesy: Mette Frederiksen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev