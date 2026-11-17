La miniserie in quattro episodi sarà sul set nella primavera del 2027. Il regista sta scrivendo da solo la sceneggiatura

Paolo Sorrentino porta in scena Tony Pagoda. Il regista dirigerà per Netlix una serie dedicata al cantante melodico napoletano larger than life: a incarnarlo sarà l’attore feticcio Toni Servillo, che già lo aveva prospettato nell’alter ego Tony Pisapia de L’uomo in più. Il Fatto Quotidiano fa sapere che la miniserie in quattro episodi sarà sul set nella primavera del 2027. Sorrentino sta scrivendo da solo la sceneggiatura.

L’uomo in più

Ne L’uomo in più (2001) Servillo interpreta Tony Pisapia, cantante di musica leggera. Il quotidiano cita una battuta del personaggio: «Io mi ricordo tutto. È ’na strunzata che la cocaina ti scassa la memoria, so’ trent’anni che la tiro e non mi sono dimenticato niente. Io me la ricordo tutta la cocaina che mi sono tirato. Del resto, tutti hanno tirato in questi anni di merda, chi è che non l’ha fatto? Soltanto i poveri non hanno pippato, e non sanno quello che si sono persi».

Netflix

Il film, presentato a Venezia, vinse in Nastro d’Argento per il migliore esordiente. Sorrentino ha già affrontato la serialità tv con The Young Pope (2016) e il sequel The New Pope (2020).