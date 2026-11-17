(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2026 “Se passa il principio di poter tassare i patrimoni, oggi si stabilisce che una cifra è molto alta e quelli sono i super ricchi, poi domani qualcuno stabilisce che i super ricchi sono altri”. Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in un punto stampa davanti alla sede del partito in via della Scrofa, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev