(Agenzia Vista) Manila, 17 novembre 2026 "Stiamo andando molto bene. Stiamo producendo terre rare a livelli mai raggiunti prima. Nel giro di 10 mesi li raggiungeremo. Sì, li raggiungeremo. Tra 10 mesi avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Stiamo registrando volumi significativi di produzione di terre rare. E lo stesso vale per altri Paesi: il Giappone, l'India… tutti noi ci stiamo muovendo in questa direzione", così il Presidente americano Donald Trump a Manila. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev