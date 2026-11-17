(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 novembre 2026 Per la prima volta dopo molti anni, ci troviamo di fronte alla concreta prospettiva di un allargamento. Il Montenegro si sta avvicinando al traguardo dei negoziati di adesione. L'Albania sta compiendo progressi notevoli. Sia la Moldavia che l'Ucraina stanno avanzando nel loro percorso europeo, nonostante si trovino sotto una pressione straordinaria; è davvero impressionante. In tutti i Balcani occidentali, i paesi stanno muovendo passi importanti verso l'adesione. Si è creato un nuovo slancio. Grazie a questo slancio, abbiamo l'opportunità di unire i popoli d'Europa, di costruire un'Unione in cui un numero maggiore di europei possa vivere in libertà, in cui i bambini possano crescere in pace e prosperità, e in cui noi possiamo decidere del nostro futuro. Dobbiamo cogliere questa occasione. Dobbiamo dimostrare la stessa ambizione che ebbero i leader di trent'anni fa, e la stessa determinazione nel rendere l'allargamento un successo", così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev