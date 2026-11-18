(Agenzia Vista) Turchia, 18 novembre 2026 La sicurezza idrica è destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle strategie di sviluppo dei Paesi e per questo è fondamentale riconoscere alla transizione idrica la stessa rilevanza strategica della transizione energetica, ponendola al centro delle agende globali. Una sfida che richiede visione industriale, investimenti, innovazione e una crescente capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Temi sui quali Acea, primo operatore idrico italiano e secondo in Europa con 11 milioni di italiani serviti e 10 milioni all’estero, ha portato il proprio contributo alla COP31 di Antalya, in Turchia. Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo partecipa alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, confermando il proprio impegno nel dibattito internazionale sulle strategie di adattamento climatico e sul ruolo delle infrastrutture e dei servizi essenziali nello sviluppo dei territori. In questa occasione, Acea ha valorizzato il proprio modello industriale, che integra gestione sostenibile delle risorse, sviluppo infrastrutturale e innovazione tecnologica e competenze specialistiche. Pierfrancesco Latini, Chief Risk Management, Sustainability & International Officer di Acea è intervenuto al panel “Delivering Climate Impact: the role of the italian climate fund in advancing investments and partnerships” alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Al centro del dibattito, il contributo degli investimenti e delle partnership strategiche, nazionali e internazionali, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Caterina Dentoni Litta, Head of Sustainability e parte della delegazione Acea ad Antalya, è intervenuta al panel “Accelerating Global Climate Finance: Launching the CLEAR Fund Model”, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla presenza del Ministro Pichetto Fratin. Un’ulteriore occasione di confronto sul ruolo della finanza climatica e sulla necessità di mobilitare risorse e competenze per accelerare la realizzazione di progetti sostenibili. "La sfida climatica ci impone un cambio di prospettiva: non è più sufficiente ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività, ma occorre costruire sistemi economici e infrastrutturali in grado di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Acqua, energia e infrastrutture resilienti sono fattori sempre più strategici per la competitività dei territori e per il benessere delle comunità. La COP31 può contribuire a rafforzare il ruolo della sicurezza idrica e nell’agenda climatica internazionale, perché il cambiamento climatico non è soltanto una questione ambientale, ma incide direttamente sulla competitività, sulla solidità operativa e finanziaria delle imprese e sulla capacità di sviluppo di lungo periodo – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Chief Risk, Sustainability & International Officer di Acea. Per questo è fondamentale mobilitare capitali pubblici e privati, promuovere partnership internazionali e favorire il la creazione di competenze locali. In questo scenario, Acea mette a disposizione esperienza industriale, competenze tecnologiche e capacità di innovazione per contribuire concretamente alla sicurezza delle risorse e allo sviluppo dei territori". Acea Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev