Mario Carniglia, 63 anni, ha soffocato la moglie Emma Rosa Rey, 62 anni, che da anni soffriva di una grave forma di fibromialgia. Poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato. Secondo il suo racconto, sarebbe stata la donna a supplicarlo di farla morire. Sulla salma verrà effettuata un'autopsia, l'indagine è coordinata dalla Procura di Bergamo

Nel tardo pomeriggio di ieri a Bossico, in provincia di Bergamo, un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie 62enne soffocandola con un bastone premuto sulla gola. Subito dopo ha chiamato il 112: «Venite a prendermi, ho ucciso mia moglie». Ai carabinieri ha raccontato in lacrime che sarebbe stata lei a implorarlo: «Non ce la faccio più, voglio morire. Se non lo fai tu lo faccio io», gli avrebbe detto la donna, che da anni soffriva di fibromialgia cronica, una malattia che l’avrebbe progressivamente privata della voglia di vivere. Dopo un breve interrogatorio l’uomo è stato portato alla caserma dei carabinieri di Sovere, mentre la salma è stata trasferita all’ospedale di Pavia, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia.

Il matrimonio otto anni fa

Emma Rosa Rey e Mario Carniglia, entrambi piemontesi, lei casalinga e lui camionista, si erano sposati otto anni fa nel municipio di Bossico, paesino di cui si erano innamorati dopo una gita. Tanto da scegliere di comprare una villetta e di trasferirsi lì. Da un matrimonio precedente Emma aveva avuto 4 figli.

La fibromialgia cronica

Poi, negli ultimi anni, era subentrata la malattia, che nel tempo era andata peggiorando. Da qualche tempo la donna non riusciva più a condurre una vita normale e nell’ultimo mese il marito aveva deciso di sospendere il lavoro e di rimanere a casa ad aiutarla. Non risulta, tuttavia, che alcun aiuto sia stato chiesto ai servizi sociali.

Il racconto del marito ai carabinieri

Ieri, intorno alle 18, al termine di una giornata difficile, secondo quanto raccontato da Carniglia ai carabinieri, la moglie lo avrebbe implorato: «Non ce la faccio più, voglio morire. Se non lo fai tu lo faccio io». A quel punto l’uomo l’avrebbe fatta sedere sul letto, si sarebbe messo dietro di lei e avrebbe tenuto premuto un bastone all’altezza della gola della donna, tirandolo verso di sé sempre più forte fino a soffocarla. Verso le 18:30 ha preso il telefono e ha chiamato il 112, confessando l’assassinio. Quando dopo pochi minuti le pattuglie dei militari di Sovere e Bergamo sono arrivate, lo hanno trovato seduto ad aspettarli. Sul posto è giunto anche il pubblico ministero Antonio Mele, che coordina le indagini.