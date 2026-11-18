(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 novembre 2026 "La nostra previsione sul disavanzo di bilancio dell'Italia per quest'anno è del 2,9%, e rispettivamente del 3,5% e del 3,2% del Pil nei due anni successivi. Se i dati definitivi del 2026 confermeranno un deficit sotto il 3% del Pil, valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028 per verificare se il superamento del 3% sia interamente spiegato dall'utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa e la resilienza energetica richieste dall'Italia. Se così fosse, potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia in primavera". Così il Commissario europeo per l'Economia e la Produttività, Valdis Dombrovskis, che ha presentato le previsioni economiche della Commissione europea per l'autunno 2026 durante una conferenza stampa presso la sede della Commissione europea a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev