Dopo l’inchiesta di Giulia Innocenzi andata in onda domenica su Rai3, il colosso delle uova annuncia azioni legali contro la trasmissione e contro Fulvio Di Giorgio, sindacalista dei Cobas per le dichiarazioni rilasciate il 17 novembre al Corriere del Veneto. Giovedì il gip di Rovigo esaminerà l’opposizione all’archiviazione della denuncia presentata dal sindacalista per conto di 58 lavoratori

Uova sporche di feci e sangue, carcasse di animali e topi negli allevamenti. Sono le immagini mostrate dall’inchiesta di Giulia Innocenzi sulla filiera delle uova del gruppo Eurovo, andata in onda domenica 15 novembre su Rai3 durante la seconda puntata di Report. Le immagini sono state trasmesse nonostante, nei giorni precedenti, il colosso avesse inviato una diffida alla Rai. E ora il gruppo della famiglia Lionello, primo produttore europeo di uova e ovoprodotti con un fatturato di 1,5 miliardi, sede centrale a Imola (Bologna) e impianti e allevamenti in diversi Paesi europei, annuncia una querela contro la trasmissione.

Eurovo annuncia la querela a Report

Secondo l’azienda, «il servizio sovrappone luoghi, soggetti e responsabilità differenti, restituendo una rappresentazione fuorviante della nostra attività e dei nostri processi produttivi». Alcune delle immagini trasmesse, inoltre, mostrerebbero «uno stabilimento industriale che non appartiene al nostro Gruppo». Eurovo aggiunge che «le riprese degli allevamenti si riferiscono a un produttore terzo, che ha fornito circa lo 0,1% del totale delle nostre uova e che è stato escluso dai nostri fornitori». E conclude, annunciando la querela: «La presenza di muffe, vermi o altro materiale, per giunta maleodorante, non potrebbe essere occultata dalla pastorizzazione. E questo, in maniera colpevole, non è mai stato detto in trasmissione. Anzi, è stato affermato il contrario. Anche loro ne risponderanno nelle sedi giudiziarie».

Eurovo contro Report: il precedente dello scorso maggio

Non è la prima volta che l’azienda si scontra con la trasmissione. A maggio Report aveva mandato in onda immagini girate nello stabilimento di Occhiobello, e anche in quell’occasione Eurovo aveva respinto le accuse, parlando di «sabotaggi volontari».

Querelato anche il sindacalista Fulvio Di Giorgio

L’azienda ha annunciato una querela anche contro Fulvio Di Giorgio, sindacalista dei Cobas, per le dichiarazioni rilasciate al Corriere del Veneto e pubblicate il 17 novembre: «Ho una quantità di prove che mettono paura. Ho 58 testimoni. Quando sono entrato nello stabilimento di Occhiobello c’era una situazione da Terzo Mondo». Nella stessa intervista il sindacalista se l’era presa anche con la Procura di Rovigo.

La denuncia-querela presentata da Fulvio Di Giorgio per conto di 58 lavoratori

Dal gennaio 2023, infatti, Eurovo è al centro di un procedimento giudiziario avviato proprio da Di Giorgio, con la presentazione di una denuncia-querela per conto di 58 dipendenti. Le contestazioni vanno dallo sfruttamento del lavoro e dall’intermediazione illecita di manodopera alle violazioni delle norme di sicurezza, fino a possibili frodi alimentari. La Procura, però, ha chiesto l’archiviazione. «In due anni e mezzo hanno tenuto la denuncia a bagnomaria, non hanno fatto indagini», aveva dichiarato il sindacalista. Eurovo replica annunciando la querela: «Respingiamo con fermezza le accuse. L’autore ne risponderà nelle sedi competenti». Intanto giovedì 19 novembre il gip di Rovigo esaminerà l’opposizione alla richiesta di archiviazione.