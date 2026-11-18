Il deputato di Fratelli d’Italia difende le dichiarazioni pronunciate alla Camera durante il dibattito sul ddl antisemitismo, finite al centro delle critiche delle opposizioni. In un’intervista a Repubblica torna anche sulle vittime di Gaza: «Risposta sproporzionata? Può essere, ma non sono un generale»

«No, mi dispiace, non sono pentito». Intervistato da Repubblica, Mauro Malaguti, deputato ferrarese di FdI, sceglie di non fare un passo indietro rispetto a quanto dichiarato durante il dibattito alla Camera sul ddl antisemitismo, approvato in via definitiva ieri, martedì 17 novembre. «A mettere in discussione la narrazione del genocidio sono proprio i dati pubblicati dal ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas. Il bilancio nascite-decessi risulta positivo, con un più 1,2 per cento», aveva detto il giornalista 66enne, ex militante del Msi, suscitando rabbia e indignazione nell’opposizione. «Qui si è frantumato il muro della vergogna, della decenza. L’oscenità a cui abbiamo assistito è una pagina nera della storia e del Parlamento della Repubblica», aveva replicato il co-leader di Avs Nicola Fratoianni.

Gli insulti sui social e la difesa delle parole su Gaza

«Non sa quanti insulti sto ricevendo», dice oggi Malaguti, che però tiene il punto. «Ho semplicemente citato dei dati presi dal ministero della Salute palestinese, che, se si leggono da un punto di vista matematico, non ideologico, rappresentano uno scenario molto difficile di genocidio», aggiunge. Alla domanda se la risposta di Israele al 7 ottobre sia stata sproporzionata (oltre 74.700 palestinesi uccisi a Gaza secondo il ministero della Salute della Striscia, tra cui quasi 22mila bambini identificati nei dati riportati dall’Onu), Malaguti risponde: «Può essere, ma non sono un generale. Io non credo neanche che i soldati israeliani sparino contro i bambini appositamente».

I precedenti del 2024 e la proposta di legge sul ddl antisemitismo

Già nel 2024 Malaguti aveva ridimensionato il bilancio delle vittime a Gaza, sostenendo che i 43mila palestinesi uccisi fino ad allora (numero poi cresciuto) rappresentassero comunque «un costo meno alto del Vietnam e dell’Ucraina». Che il deputato ferrarese sia molto vicino alla causa israeliana non è una novità, tanto che nel maggio 2025 aveva depositato alla Camera una proposta di legge contro l’antisemitismo, elaborata direttamente insieme a Celeste Vichi, presidente dell’Unione Associazioni Italia-Israele (UAII).

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Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Il deputato di Fratelli d’Italia (FdI) Mauro Malaguti, 17 novembre 2026