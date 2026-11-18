(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2026 “La destagionalizzazione è una priorità del Piano Strategico del Turismo”, che punta a diversificare l’offerta valorizzando borghi, piccole isole, cammini e montagne, nell’ottica di promuovere “tutta l’Italia tutto l’anno”. Lo ha affermato il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi rispondendo nell’Aula della Camera a un’interrogazione a risposta immediata del deputato Luca Squeri (FI), sottoscritta anche da Lovecchio, sulle iniziative per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nell’ambito del Piano strategico del turismo 2023-2027. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev