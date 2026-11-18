(Agenzia Vista) Washington, 17 novembre 2026 “Dieci mesi fa ero qui al Campidoglio e ho raccontato al mondo cosa si prova a vedere il proprio corpo esposto senza il proprio consenso. E ho chiesto al Congresso di fare qualcosa”. Lo ha detto Paris Hilton, tornata sui gradini del Campidoglio a Washington insieme alle deputate Alexandria Ocasio-Cortez, democratica, e Laurel Lee, repubblicana, per chiedere alla Camera di approvare il Defiance Act. Courtesy: Rep. Alexandria Ocasio-Cortez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev