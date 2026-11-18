(Agenzia Vista) L'Aquila, 17 novembre 2026 L’Aquila scrive oggi una pagina fondamentale della sua storia, che segna un prima e un dopo. La comunità aquilana e il suo buon governo sono stati capaci di trasformare una ferita in una cicatrice e una cicatrice in un successo, dimostrando di saperlo fare in tempi incredibilmente brevi e in modo efficace. Questo teatro, che coniuga il lignaggio dell’antico con la contemporaneità e l’efficienza tecnologica, costituisce un modello per tutta Italia. È uno strumento di aggregazione sociale, non una passerella per élite cittadine. Il teatro, e in particolare l’opera, hanno rappresentato nella nostra storia un grande strumento di alfabetizzazione, perfino linguistica. Oggi diventano uno strumento di alfabetizzazione comunitaria e sociale. Questa è la proiezione futura dei teatri, come delle biblioteche e degli archivi storici, arricchire di nuovi significati la propria missione originaria senza tradirla. Tutto questo poggia su radici salde e profonde, su un’identità rivendicata in modo aperto, mite e tenace. Ed è per questo che venire all’Aquila, per chiunque ami la bellezza e la civiltà, è come tornare a casa”.Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Teatro Comunale “Nazzareno De Angelis” dell’Aquila, che ha riaperto ufficialmente le sue porte dopo 17 anni dal sisma del 2009. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev