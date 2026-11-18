Una trentina di persone, alcune con cani al guinzaglio, ha attraversato le strade della periferia est prendendo di mira cittadini stranieri. Le iniziative erano cominciate domenica. Avs denuncia il mancato intervento della polizia

Un ragazzo scappa per le strade di Rebibbia, alla periferia est di Roma, e cerca rifugio dentro una farmacia. Il gruppo di uomini che lo insegue lo raggiunge anche lì e tenta di trascinarlo fuori. A fermarli, secondo la denuncia di Luca Blasi, assessore del III Municipio per Alleanza Verdi e Sinistra, è il personale del negozio. È una delle scene delle ronde contro i migranti che da domenica 15 novembre attraversano il quartiere romano. Martedì pomeriggio una trentina di persone, alcune accompagnate da cani, ha preso di mira cittadini stranieri tra Casal de’ Pazzi e Ponte Mammolo. Inseguimenti, insulti e intimidazioni, ripresi in alcuni video circolati sui social.

Le ronde organizzate da Simone Carabella a Rebibbia

Le prime ronde sono cominciate domenica sera, quando almeno trenta persone hanno attraversato le strade intorno alla stazione della metropolitana di Rebibbia. A convocarle è stato Carabella, conosciuto sui social per i video in cui documenta situazioni di degrado e marginalità nelle periferie romane. L’iniziativa è stata presentata come una passeggiata per denunciare i problemi di sicurezza del quartiere. «Stasera noi abbiamo deciso tutti assieme, con tante mamme e papà, di vivere Rebibbia», ha detto l’influencer.

Nell’area intorno alla metropolitana, da tempo i residenti segnalano la presenza di persone che vivono in condizioni di grave disagio sociale e chiedono maggiori controlli. Domenica, però, alcuni partecipanti alle ronde hanno cominciato a correre verso gruppi di migranti, mentre Carabella li invitava a fermarsi. Le ronde sono proseguite lunedì sera, senza Carabella, e martedì pomeriggio, quando la situazione è degenerata.

Le accuse di Avs alla polizia: «Assiste senza fare nulla»

Secondo quanto ricostruito da Fanpage, le forze dell’ordine, presenti durante le ronde, non sarebbero intervenute per fermare le intimidazioni. Una denuncia ripresa da Luca Blasi, assessore del III Municipio per Avs: «Da alcuni giorni delle ronde annunciate sui social network girano per dare la caccia a chiunque non abbia la pelle bianca. Il solito imprenditore della paura Simone Carabella soffia sul fuoco, mentre la polizia assiste senza fare nulla».

Blasi ricorda soprattutto l’episodio della farmacia, sostenendo che il giovane inseguito si sia salvato da un possibile linciaggio grazie al personale. «Se ci sono dei problemi legati allo spaccio e alla marginalità sociale chiediamo alle istituzioni di affrontarle con gli strumenti corretti, senza lasciare spazio e campo libero ai giustizieri e a chi tenta di costruire un consenso politico», aggiunge.

La vicenda è arrivata anche in Parlamento. Nicola Fratoianni, deputato di Avs, ha annunciato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere quali iniziative intenda adottare il governo contro le ronde. Il segretario del Pd romano Enzo Foschi ha chiesto l’intervento del prefetto, mentre l’Anpi ha sollecitato accertamenti. Anche la maggioranza del IV Municipio ha condannato gli episodi, parlando di «azioni squadriste» e ricordando che nessuno può sostituirsi alle istituzioni nella gestione della sicurezza.