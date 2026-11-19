(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 "Ho voluto scrivere un racconto perché è un genere letterario che penso arrivi meglio ai più giovani. Spero di comunicare la nostalgia del futuro", lo ha detto Massimo D'Alema alla presentazione del suo libro "Eravamo comunisti", edito da Feltrinelli, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev