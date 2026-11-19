L'annuncio di Daria Pushkova, direttrice della Casa Russa a Roma: «Sono film, non propaganda»

L’ambasciata russa farà causa alla società che gestisce il cinema Barberini, dopo la decisione di non ospitare più la rassegna cinematografica organizzata dall’Istituto di cultura russo. Lo ha annunciato Daria Pushkova, direttrice della Casa Russa a Roma, che ha ricordato come la manifestazione fosse stata organizzata in conformità all’accordo del 28 novembre 2002 tra il governo della Federazione Russa e il governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della cinematografia».

La causa

«Con la direzione della società Le Vele Srl, che gestisce il cinema, erano stati stipulati accordi giuridicamente vincolanti», fa sapere Pushkova. «Le proiezioni a Roma erano state programmate in parallelo con una retrospettiva dei film di Luchino Visconti, prevista dal 20 al 29 novembre 2026 presso la Galleria Statale Tret’jakov di Mosca su iniziativa dell’Istituto italiano di cultura a Mosca». Un’iniziativa che, secondo la direttrice dell’Istituto di cultura russo, «avrebbe potuto rappresentare un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti culturali tra Russia e Italia».

La rassegna

Secondo la nota «le autorità italiane il governo, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Interno erano state informate e non avevano sollevato obiezioni ufficiali allo svolgimento dell’iniziativa culturale a Roma», aggiunge. «Contrariamente agli accordi presi, all’ultimo momento, la società Le Vele ha ritirato la disponibilità delle sale per la proiezione dei film senza addurre motivazioni serie. È evidente che alcuni esponenti della politica italiana, la rappresentanza di uno Stato estero e le associazioni antirusse hanno esercitato pressioni su un’azienda privata italiana. La decisione avrà conseguenze sul piano giuridico per i proprietari del Cinema Barberini».

Le pressioni

Pushkova si dice amareggiata del fatto «che quanti hanno esercitato pressioni sui responsabili della sala romana e hanno sollevato un polverone attorno a un’inesistente ‘propaganda russa’ non saranno chiamati a rispondere della loro condotta distruttiva e continueranno a seminare ostilità e discordia nel campo della cooperazione culturale internazionale. Non resta che rammaricarsi del fatto che, ancora una volta, le forze russofobe in Italia, abbiano generato una vicenda che va contro la cultura e il buon senso».