Secondo la procura di Milano, l’azienda che gestisce il servizio, Ladisa Srl, avrebbe consegnato meno cibo del previsto e olio da discount rietichettato per risparmiare, e avrebbe corrisposto favori ai militari incaricati di vigilare sul servizio in cambio del loro silenzio. Ventuno gli indagati, tra cui la società. La replica di Ladisa: «Siamo noi la parte offesa»

Biglietti per Inter-Arsenal, pranzi e cene gratis, la possibilità di rivendere i prodotti e perfino l’assunzione di amici. In cambio, due militari, Luigi C. e Vincenzo P., avrebbero chiuso un occhio sui ritardi nelle consegne dei pasti e sulla fornitura di prodotti diversi da quelli previsti dai contratti con i ministeri dell’Interno e della Difesa. Nel mirino dell’inchiesta della procura di Milano, coordinata dalla pm Grazia Colascicco, sui contratti di fornitura pubblica alle mense della Polizia di Stato e delle forze armate c’è Ladisa Srl, l’azienda che gestisce il servizio mensa per Polizia di Stato ed Esercito, compreso quello in due caserme: la Santa Barbara e l’ospedale militare di Baggio.

Chi sono gli indagati e cosa chiede l’accusa

Gli indagati sono 21, accusati a vario titolo di corruzione, peculato, frode nelle pubbliche forniture e ricettazione. Oltre ai 2 militari incaricati di sovrintendere alla regolare esecuzione del servizio nelle mense delle caserme, ci sono poi i vertici di Ladisa e la Compagnia Olearia Italiana, suo fornitore, indagati per frode nelle pubbliche forniture. Per due militari la pm ha chiesto il carcere, per un referente di Ladisa e due ristoratori i domiciliari, mentre per l’azienda ha chiesto il divieto di lavorare con la pubblica amministrazione. Lo riportano le pagine milanesi del Corriere della Sera, di Repubblica e del Giorno.

Prodotti rietichettati per risparmiare: la ricostruzione della procura

Secondo la ricostruzione della procura, l’obiettivo dell’azienda sarebbe stato risparmiare. Per questo, ad esempio, avrebbe consegnato olio acquistato da Penny e proveniente dalla Germania, rietichettando le bottiglie per farle risultare conformi ai contratti, che prevedevano olio «extravergine d’oliva» ottenuto con miscele da piante «dell’Unione europea», se non addirittura «biologico 100 per cento italiano estratto a freddo». In alcuni casi sarebbe stata modificata anche la data di scadenza, spostata avanti di un anno. L’azienda, poi, avrebbe consegnato meno cibo di quanto previsto. A spiegare la logica del risparmio sarebbe un dipendente dell’azienda, in un’intercettazione riportata dal Corriere della Sera: «Non possono pretendere chissà che cosa. Allora, quello che c’è da capitolato glielo diamo, certamente, però non la carne… poi, la carne costa. Anche il parmigiano, ho detto io, quei 10 grammi ogni giorno che dobbiamo dare a loro non ci sono, sono 5. Se lo devono far bastare», perché «possiamo spendere mille euro di parmigiano a settimana? Oh, è tantissimo».

Regali e cene: così per gli inquirenti i controllori avrebbero chiuso un occhio

«Che cosa vuoi che ti devi stare zitto?», avrebbe suggerito di dire a uno dei due militari un manager dell’azienda. Secondo l’accusa quindi i due venivano indotti a chiudere un occhio con dei regali: confezioni di tonno, formaggio e frutta, bottiglie d’olio e alcolici da portare a casa o da rivendere a Franca C. e Roberto M., proprietari di un ristorante dell’hinterland milanese. In un’intercettazione la moglie di uno dei due militati chiede al marito ridendo: «Sai che stai rubando?» e lui risponde:«Eh, sto facendo un furto». E poi pranzi e cene al «Piccolo café e restaurant» di via Rovello, gestito sempre da Ladisa. Una cassiera del locale, riferendosi a uno dei militari indagati, avrebbe dichiarato agli investigatori: «Non l’ho mai visto fare il gesto di pagare».

Il tentativo di coprire le tracce

I manager dell’azienda, grazie a una «soffiata», avrebbero saputo che stavano per partire i controlli. «Stiamo segregando tutto il prodotto», avrebbero detto nel tentativo di cancellare le tracce, invano. Sono in corso gli interrogatori preventivi davanti al gip, che deciderà sugli arresti.

La replica di Ladisa

Intanto, Ladisa ha replicato alle accuse. «Abbiamo subito una frode, già riconosciuta da altri tribunali, siamo certi che anche Milano accerterà la nostra correttezza», ha dichiarato l’azienda in una nota, precisando che «inchieste analoghe sulla vicenda olio si sono già concluse con un’assoluzione a Roma, e la condanna dell’impresa fornitrice, e un’archiviazione a Pescara», mentre «a Bari la Ladisa è anche parte offesa».

Sulle altre ipotesi di reato, prosegue l’azienda, «non si potrà che accertare che siamo parte offesa. Abbiamo subito ammanchi per oltre 500.000 euro nel centro di cottura di Agrate, l’azienda ha denunciato i dipendenti infedeli e la sottrazione di dati riservati. Ladisa non è un’impresa che ha bisogno di scorciatoie – afferma la società – I contratti li conquistiamo con la qualità del servizio, con i nostri centri di cottura, la nostra logistica e i nostri laboratori. Chi ha sbagliato lo ha fatto contro di noi». La società sottolinea, infine, che «i suoi vertici non sono indagati e che ogni notizia fuorviante sarà oggetto di denuncia».