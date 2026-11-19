È successo il 4 giugno nella Bassa reggiana, dove nel 2021 fu uccisa Saman Abbas. Secondo l’accusa, la giovane era vittima di maltrattamenti e violenze sessuali da parte del marito e dei suoi familiari. Ieri, l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, il marito è passato ai domiciliari, mentre per padre e fratelli resta il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico

Si è gettata da un’auto in corsa per evitare di essere rinchiusa in un casolare dal marito, dai cognati e dal suocero, e sfuggire così all’ennesima violenza sessuale di gruppo e probabilmente alla morte. Protagonista della vicenda, che risale allo scorso 4 giugno, è una ragazza pakistana di 25 anni, residente tra Correggio e Novellara, nella Bassa reggiana. Nelle stesse zone, nel 2021, era stata uccisa Saman Abbas, la 18enne assassinata dai genitori e sepolta in un campo a Novellara. Finita sull’asfalto, la 25enne è stata soccorsa da alcuni passanti. Le successive indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di cinque pakistani e alla richiesta di misure cautelari da parte della procura di Reggio Emilia. Ieri, mercoledì 18 novembre, i cinque indagati sono comparsi in tribunale a Reggio Emilia davanti al gip Andrea Rat per l’interrogatorio di garanzia.

I maltrattamenti e le violenze sessuali

Durante l’interrogatorio è stata ricostruita la vicenda. La 25enne viveva a Novellara con il marito, 27 anni, che l’avrebbe picchiata più volte con pugni, schiaffi e pesanti scarpe antinfortunistiche. L’avrebbe inoltre frustata con la cintura dei pantaloni. La considerava una «proprietà», impedendole di imparare l’italiano e costringendola ad avere rapporti sessuali anche con il padre e i tre fratelli.

Il rapimento e le minacce di morte

Si arriva così allo scorso 4 giugno. Dopo che la giovane si era rifiutata di avere un rapporto con lui, il marito l’avrebbe portata a Correggio dai suoi familiari per punirla. Lì il suocero e i cognati l’avrebbero picchiata ripetutamente, tentando di strangolarla. Poi l’avrebbero caricata in auto, dicendole che l’avrebbero rinchiusa nello stanzino di un casolare in campagna prima di ucciderla e seppellirla sotto un vicino pollaio.

Il tentativo di fuga

Per salvarsi, la 25enne ha aperto la portiera e si è gettata dall’auto in corsa. La scena è stata vista da alcuni automobilisti, che si sono fermati, l’hanno soccorsa e hanno chiamato il 118. A quel punto sono partite le indagini dei carabinieri per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate in concorso. La donna è stata accolta in una struttura protetta, dove vive ancora oggi.

Cosa ha chiesto la procura di Reggio Emilia

Dopo mesi di lavoro, la procura di Reggio Emilia ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il marito 27enne e il divieto di avvicinamento alla giovane, con una distanza di circa mille metri, per il padre e due fratelli. Il terzo fratello, assente il 4 giugno, è stato aggiunto in sede di richiesta di incidente probatorio. Il gip ha accolto le richieste.

L’incidente probatorio

Ieri, durante l’incidente probatorio, i difensori hanno chiesto al giudice di rivedere le misure cautelari. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il marito, finora detenuto in carcere, e la rimozione del braccialetto elettronico per il fratello assente al momento del tentato rapimento. Il padre e gli altri due fratelli dovranno invece continuare a portare il braccialetto e restare sempre ad almeno mille metri dalla giovane. Le indagini della procura e dei carabinieri proseguono, in attesa del probabile rinvio a giudizio.