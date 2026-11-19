Due giornate di incontro e confronto che hanno riunito le organizzazioni non profit europee sostenute dalla Fondazione UniCredit

Come si trasforma il talento di una persona in una risorsa per un’azienda? E come si costruiscono strutture capaci di crescere senza dipendere esclusivamente dalle capacità e dall’iniziativa dei singoli? Sono le domande al centro dell’UnConference 2026, organizzata da UniCredit Foundation nella sede milanese di Piazza Gae Aulenti. Due giornate di incontro e confronto che hanno riunito le organizzazioni non profit europee sostenute dalla Fondazione, con l’obiettivo di condividere esperienze e riflettere sulle competenze necessarie per rendere il loro lavoro più solido e duraturo.

Il tema scelto, «Every organizational capability begins as a personal capability» (ogni capacità organizzativa nasce da una capacità personale), ha guidato un percorso articolato in diversi momenti. Dopo il workshop I’m Remarkable, organizzato all’inizio dell’anno per aiutare i partecipanti a riconoscere i propri successi e punti di forza, la riflessione si è concentrata su come le competenze maturate nelle esperienze personali possano essere valorizzate nel lavoro e diventare patrimonio collettivo. A inaugurare i lavori è stata Silvia Cappellini, General Manager di UniCredit Foundation, che ha indicato tre parole chiave di questo processo: conflitto, vulnerabilità e forze uniche dell’individuo. Il punto di partenza, ha spiegato, è la fiducia gli uni negli altri, essenziale per costruire un dialogo.

Quante cose sei oggi?

Riccarda Zezza,membro di Ashoka – tra le più importanti Ong al mondo dedicate all’innovazione sociale – e fondatrice di Lifeed, piattaforma che aiuta le persone a riconoscere le proprie competenze, ha rivolto al pubblico una domanda essenziale: «Quante cose sei oggi?». L’essere umano attraversa moltissimi cambiamenti, ha continuato, «e spesso le transizioni della vita arrivano senza istruzioni su come reagire»: che ne è, allora, della nostra identità? Secondo Zezza si frammenta tra i ruoli che ricopriamo, riconducibili a tre aree: famiglia, lavoro e tutto ciò che non è nessuna delle due. Quest’ultima area è essenziale: abbiamo un estremo bisogno di luoghi in cui lasciar andare le responsabilità e sentirci liberi.

Nella sua esperienza personale e professionale, racconta l’imprenditrice, quando alle persone viene chiesto di definirsi con i vari ruoli che ricoprono nella loro vita, le parole più scelte sono «professionista», «partner» (più frequente tra gli uomini), «figlio/a», «genitore» e «amico/a», quest’ultima molto più scelta dalle donne. Se trasliamo questi ruoli nella cultura aziendale, possiamo scoprire che molte skills si trovano già dentro di noi. Essere genitori, per esempio, insegna a gestire situazioni di crisi, fuori e dentro casa. Ogni ruolo, infatti, ha dei tratti – circa sette – che si traducono in comportamenti, e da quei comportamenti possiamo astrarre una competenza: una delle qualità di un amico, per esempio, è la riflessione. Un buon amico lascia parlare l’altro e lo ascolta con attenzione prima di dire la sua. La competenza che deriva da questo atteggiamento è l’ascolto dell’altro, e possiamo portarla con noi in molti altri contesti della vita quotidiana.

La «transilience»: portare le competenze da un ruolo all’altro

Zezza definisce transilience la capacità di trasferire competenze, motivazioni ed energie da un ruolo all’altro. Gli esempi portati in sala sono stati diversi. Una madre che diventa ceo di un’azienda è affettuosa, nota come stanno le persone e grazie a questa empatia svolge bene il suo ruolo di leader. La sportiva che diventa studentessa è individualista, fa il tifo per se stessa e sviluppa autoefficacia, cioè fiducia nella propria capacità di affrontare un compito e raggiungere un obiettivo. Il fotografo che va in pensione sfrutta il suo anticonformismo, la sua capacità di guardare le cose da punti di vista diversi, cercando soluzioni originali e coltivando l’innovazione.

Cinque tavoli, cinque capacità da rendere collettive

Un’organizzazione può funzionare solo grazie alle persone che la guidano o anche grazie a strutture condivise? È la domanda che ha attraversato i cinque tavoli di lavoro, ciascuno dedicato a una capacità che di solito nasce da qualcuno, come la visione, i contatti, l’iniziativa o il problem solving, e che va resa patrimonio di tutti, inserendola nella cultura e nei processi del luogo di lavoro. Quando la strategia vive soprattutto nella testa del fondatore o della leadership, è difficile che gli altri la sentano propria. Al tavolo sulla Strategic Clarity ci si è interrogati proprio su questa necessità. Lo stesso vale per le relazioni con l’esterno: quelle costruite sulle reti personali di pochi funzionano finché quelle persone ci sono, mentre un partenariato istituzionale resta. Era il tema delle Partnerships.

Con Learning & Adaptation si è discusso inoltre di quanto un’organizzazione possa imparare attraverso un apprendimento condiviso e lo sviluppo di competenze, e quanto invece grazie all’iniziativa di chi si dà più da fare. La stessa logica vale per il lavoro quotidiano: Operational Capacity ha messo a confronto processi e sistemi consolidati con gli sforzi e l’ingegno dei singoli operatori, che spesso tengono in piedi i progetti. Resta un’ultima questione, che porta fuori dai confini dell’organizzazione: Influence & Advocacy ha chiesto ai partecipanti come si possa contribuire a un cambiamento di sistema, influenzando politiche, pratiche e interlocutori, oltre a realizzare progetti e interventi diretti.

Una sfida sociale

Rafforzare un’organizzazione significa andare oltre le competenze di chi ne fa parte e creare le condizioni perché possano circolare, essere condivise e diventare parte di un progetto comune. Per le realtà del terzo settore questo passaggio è particolarmente importante: la capacità di rispondere ai bisogni sociali, accompagnare le persone in situazioni di fragilità e generare cambiamento nelle comunità dipende anche dalla solidità delle strutture che portano avanti questi interventi.